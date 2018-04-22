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Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
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Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности 

Lenta.ru 10 часов назад
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, пойманная на употреблении допинга, заявила, что не принимала запрещенные препараты на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
По словам спортсменки, ситуация была для нее шокирующей.
«Мне сказали: "Выйди к прессе, скажи, что ночью стало плохо с сердцем и ты выпила таблетку". Я была в шоке, это же полный бред, никаких таблеток я не пила! В голове была каша, хотелось просто спрятаться и чтобы ко мне не лезли», — рассказала Сергеева.
Спортсменка опровергла заявления о том, что не имела права участвовать в Играх.
«Непонятно, почему меня в прессе сделали какой-то больной. Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхенчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: "Что это вообще такое?"», — добавила она.
18 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба заявил, что Сергеева не могла участвовать в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, у бобслеистки не было допуска из-за проблем с сердцем.
Спортивный арбитражный суд 24 февраля признал Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил. Допинг-проба A спортсменки показала наличие в крови запрещенного WADA препарата триметазидин. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась и покинула Южную Корею.
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