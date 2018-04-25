Стало известно о судьбе Крушельницкого

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.

ФКР в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого и доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами

"26 апреля у меня будет встреча с главой Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде, в этот же день нам необходимо предоставить документы в CAS для ознакомления противоположной стороной, чтобы они смогли подготовить контраргументы, — рассказал Свищев. — На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде".

"Думаю, что рассмотрение дела в CAS пройдет в мае— июне", — добавил собеседник ТАСС.

Ход расследования

По словам Свищева, правоохранительным органам не удалось найти виновных по горячим следам, а у следствия возникли трудности с открытием уголовного дела из-за того, что мельдоний не входит в список препаратов, преследуемых законом РФ.

"Мы еще раз хотим доказать невиновность нашего спортсмена посредством того, что правоохранительные органы ведут расследование, опрошены десятки свидетелей — спортсмены, персонал, врачи тренеры. Все, кто тем или иным образом мог воздействовать на эту ситуацию. Но, к сожалению, достичь желаемого результата по горячим следам, а именно найти виновника ситуации, не удалось. Как показывает общение с нашим следователем, это долгая процедура", — рассказал президент ФКР.

"У нас есть сложности с открытием дела, потому что в России есть закон, подразумевающий административное наказание за нарушение антидопингового законодательства вплоть до уголовной ответственность, но одновременно с этим мельдоний, который был обнаружен у Крушельницкого, не входит в список препаратов, на основании употребления или распространения которых, можно кого-то наказать и открыть уголовное дело, — продолжил собеседник ТАСС. — Это связано с тем, что список готовит правительство РФ , но в связи с тем, что препарат имеется в открытой продаже, то внести его в список запрещенных на сегодняшний день нереально".