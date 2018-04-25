Ещё
Российские керлингисты победили Финляндию на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: ТАСС
В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В шестом туре соревнования керлингисты сборной России Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над командой Финляндии со счетом 9:4. Этот успех стал для россиян четвертым в групповом раунде.
Победа российских керлингистов стала возможна после того, как по итогам седьмого энда финны при счете 4:9 отказались продолжать борьбу.
После шестого тура сборная России разделяет вторую-третью строчку группы С вместе со сборной Японии. Лидируют керлингисты Эстонии, имеющие стопроцентный показатель — шесть побед в шести поединках. Они уже гарантировали себе место в плей-офф турнира.
В заключительном поединке группового раунда Россия сыграет с Польшей. Для выхода в следующий этап россиянам необходимо сохранить место в тройке лучших команд своей группы.
Вести.Ru: последние новости
Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов Бобслеистка Сергеева обвинила главу ФМБА Уйбу в клевете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах66
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото9
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение