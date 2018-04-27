Карелин призвал собрать все примеры вранья Родченкова

«Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — передает РИА «Новости» слова Карелина.

Он призвал не оставлять организованных и согласованных усилий по защите российских спортсменов.

«Четко обосновывать свою позицию и помогать спортсменам отстаивать свои честные имена и честно заработанные медали. Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченков и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — сказал Карелин.

Между тем двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков заявил, что решение Спортивного арбитража (CAS) снова ставит под сомнение утверждения о якобы существовании в России государственной программы допинга. «Это еще раз говорит о том, что у России не было никакой государственной политики в области допинга. Мы, наоборот, с этим боремся, в том числе законодательно. И понятно, что большой спорт — это одно из направлений, в котором на Россию оказывалось большое давление», — заявил Чепиков. Он также выразил сожаление по поводу того, что из-за заявлений Родченкова и Макларена некоторые российские спортсмены оказались «очерненными» и не смогли принять участие в ОИ-218.

В четверг экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов.

Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен — глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.