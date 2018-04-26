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Родченков отказался от обвинений против РФ
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Родченков отказался от допинговых обвинений против России 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде отказался от ряда обвинений против российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте CAS.
Родченкову были заданы вопросы о коктейле «Дюшес», который ученый создал, смешав алкоголь с допингом. Он ответил, что никогда не давал эту смесь атлетам из России и не видел, чтобы они употребляли ее самостоятельно или получали какие-либо инструкции по применению.
Помимо этого, Родченков заявил, что не видел, как российские спортсмены сдавали «чистую» мочу с целью последующей подмены «грязных» допинг-проб. По словам ученого, на его глазах ни один атлет не манипулировал со своими анализами.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории с начала 2016 года находится в США. С его признаний началось расследование о российской государственной системе подмены положительных допинг-проб, которая якобы функционировала во время Олимпийских игр в Сочи. Согласно дневниковым записям Родченкова, перед началом Игр он составил список «Дюшес», в который вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить. Ученый якобы передал его тогдашнему министру спорта Виталию Мутко.
Позднее Родченков был обвинен в подделке списка «Дюшес». ТАСС опубликовал слова анонимного источника, который заявил, что информатор переименовал медальный план сборной России на Олимпиаду-2014 и выдал его за список спортсменов, употреблявших допинг.
В ноябре несколько российских спортсменов анонимно сообщили, что Родченков давал им запрещенные препараты. Один из атлетов сохранил три банки, которые отличались только цветом крышек: коричневая — тренболон, синяя — метенолон, оранжевая — оксандролон (все перечисленное — анаболические стероиды).
По результатам расследования независимых комиссий Международного олимпийского комитета сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. В Южную Кореи атлеты поехали в статусе «Олимпийский атлет из России».
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