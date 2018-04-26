Ещё
Губерниев резко отреагировал на показания Родченкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев резко отреагировал на новые показания Родченкова в CAS 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Вот козлы! Родченков и Макларен в суде отказались от своих обвинений в адрес российских спортсменов. Кудрявый ничего не знает про "Дюшес". А другой отметил, что в своем докладе ничего не утверждал. Негодяи, свое дело они уже сделали", — написал Губерниев у себя в инстаграме.
Ранее депутат Госдумы России и известный в прошлом боксер Николай Валуев прокомментировал последние известия из Спортивного арбитражного суда.
Газета.Ru: последние новости
Пойманный на допинге Крушельницкий повысил цены на личные тренировки Россияне стали шестыми по числу нарушений антидопинговых правил в 2016 году Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии ОИ-2022
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»263
Американцы нанесли крупное поражение россиянам70
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение