Губерниев резко отреагировал на показания Родченкова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Вот козлы! Родченков и Макларен в суде отказались от своих обвинений в адрес российских спортсменов. Кудрявый ничего не знает про "Дюшес". А другой отметил, что в своем докладе ничего не утверждал. Негодяи, свое дело они уже сделали", — написал Губерниев у себя в инстаграме.
Ранее депутат Госдумы России и известный в прошлом боксер Николай Валуев прокомментировал последние известия из Спортивного арбитражного суда.