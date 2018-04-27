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Родченкова предложили «раздолбать»
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Родченкова предложили «раздолбать» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил мнение, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заслуживает наказания за обвинения в адрес российских спортсменов по делу о нарушении антидопинговых правил.
≥≥ «Родченков мог пойти на попятную по приказу хозяев»
"Всем спортсменам, которые попали под необъективное наказание из-за показаний Родченкова и Ричарда Макларена, необходимо продолжать судиться, отстаивать свои позиции. Шаг за шагом снимать те обвинения, которым они подверглись. А затем надо предъявлять претензии самому Родченкову и раздолбать его.
Нужно взыскать с него за моральный ущерб, за материальные потери, за отстранение от соревнований. И заодно обратиться к суду — на каком основании принимаются политизированные решения, которые не подтверждаются никакими доказательствами? В современном мире этого не должно быть", — цитирует Свищева НСН.
Ранее Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес".
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