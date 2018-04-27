Родченкова предложили «раздолбать»

"Всем спортсменам, которые попали под необъективное наказание из-за показаний Родченкова и Ричарда Макларена, необходимо продолжать судиться, отстаивать свои позиции. Шаг за шагом снимать те обвинения, которым они подверглись. А затем надо предъявлять претензии самому Родченкову и раздолбать его.

Нужно взыскать с него за моральный ущерб, за материальные потери, за отстранение от соревнований. И заодно обратиться к суду — на каком основании принимаются политизированные решения, которые не подтверждаются никакими доказательствами? В современном мире этого не должно быть", — цитирует Свищева НСН.

Ранее Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес".