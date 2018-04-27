Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над шведами Камиллой и Пером Норин со счетом 8:5 в матче 1/4 финала чемпионата мира в дисциплине "дабл-микст", который проходит в шведском Эстерсунде.
Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Российские керлингисты закончили групповой этап на третьем месте с пятью победами в семи встречах, а на стадии 1/8 финала победили норвежцев (8:1).
В полуфинале турнира российские керлингисты встретятся с командой Южной Кореи, которая в четвертьфинале обыграла японцев (6:5). В другом матче 1/2 финала сыграют швейцарцы и канадцы.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 28 апреля. Действующим чемпионом мира в дисциплине "дабл-микст" является команда Швейцарии.