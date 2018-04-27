Ещё
Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира в дабл-миксте 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над шведами Камиллой и Пером Норин со счетом 8:5 в матче 1/4 финала чемпионата мира в дисциплине "дабл-микст", который проходит в шведском Эстерсунде.
Комарова и Горячев на турнире заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга, в результате чего пара лишилась бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Российские керлингисты закончили групповой этап на третьем месте с пятью победами в семи встречах, а на стадии 1/8 финала победили норвежцев (8:1).
В полуфинале турнира российские керлингисты встретятся с командой Южной Кореи, которая в четвертьфинале обыграла японцев (6:5). В другом матче 1/2 финала сыграют швейцарцы и канадцы.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 28 апреля. Действующим чемпионом мира в дисциплине "дабл-микст" является команда Швейцарии.
ТАСС: последние новости
Свищев: Крушельницкого ждет дисквалификация, если федерация не найдет виновного WADA поддерживает намерение МОК оспорить решение CAS по делам россиян в суде Швейцарии Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира в дабл-миксте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение25
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»53
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского5
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение