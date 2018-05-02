Жуков принял важное решение

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. Об этом он заявил ТАСС

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании. Также будет сформирован новый состав исполкома ОКР.

"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР".

В феврале в южнокорейском Пхёнчхане прошли зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены по причине дисквалификации ОКР за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступали под олимпийским флагом. Членство ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) было восстановлено вскоре после окончания Олимпиады.

Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом Международного олимпийского комитета, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.