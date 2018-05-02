Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет баллотироваться на третий президентский срок и сконцентрируется на работе в парламенте. Очередные выборы назначены на 29 мая. Заявок на участие от кандидатов пока нет.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отказался выдвигать собственную кандидатуру на очередных выборах 29 мая. Свое решение чиновник объяснил высокой загруженностью в Государственной думе VII созыва, где он является первым заместителем председателя.

Напомним, что в декабре прошлого года Жуков попал под санкции Международного олимпийского комитета (МОК) как лицо, по мнению этой организации, ответственное за функционирование в России разветвленной системы манипуляций с допинг-пробами, поддерживаемой на государственном уровне.

Глава ОКР лишился членства в МОК, а также получил бессрочное отстранение от участия в Олимпиадах в качестве официальной персоны.

Тем не менее, Жуков все равно прибыл в Пхенчхан на решающие соревновательные дни Игр-2018. В частности, высший руководитель российских олимпийцев присутствовал на хоккее, но сидел среди болельщиков как частное лицо. Делегацию нашей страны на Олимпиаде возглавлял вице-президент ОКР, знаменитый в прошлом фехтовальщик Станислав Поздняков , к которому у МОК претензий не нашлось.

На момент написания этой заметки информация об отводе Жуковым своей кандидатуры еще не появилась на официальном сайте ОКР. Текст заявления привел «Р-Спорт».

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — отметил 61-летний Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР».

Можно предположить, что смена президента олимпийского комитета будет призвана улучшить отношения с МОК. Не исключено, на данной позиции мы увидим некую компромиссную фигуру, к которой лояльно относились бы в международных инстанциях. Пока что для голосования не был зафиксирован ни один претендент. При этом в ближайшие дни вполне можно ожидать выдвижения кандидатуры того же Позднякова.

Жуков возглавлял ОКР с мая 2010 года, однажды успешно переизбравшись. Он стал третьим главой учреждения после Виталия Смирнова (1992-2001) и Леонида Тягачева (2001-2010).

По мнению члена МОК и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, «ничего критического и страшного» в решении Жукова нет.

«Но реально пока рано говорить, проблем много, людей не хватает, в этом сложность, — добавил он. — И пока что однозначно оценивать произошедшее нельзя. Его решение надо уважать, он много сделал, пока занимал этот пост.

Такой шаг больше связан с его работой, объемы большие в Думе, плюс сложная ситуация в МОК, где надо с утра до вечера заниматься этим.

Это стало определяющим. Однозначно трудно сказать, но решение надо уважать. Я как член МОК на протяжение месяцев теннис не видел, сам в панике, спать не приходится, поэтому я его понимаю».

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал уходящего президента ОКР «понятным руководителем».

«Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования, — приводит его слова ТАСС, — Но лично мне было с ним комфортно работать — он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно».

Мамиашвили подчеркнул, что окончательно определится с выставлением на выборы собственной кандидатуры после окончания чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.

Позитивную оценку деятельности Жукова во главе ОКР дал и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин

«Жуков всегда помогал, был на острие вопроса, всегда знал глубину ситуации, — отметил он. -У нас была совместная рабочая группа с Олимпийским комитетом России. В самые тяжелые моменты Олимпийский комитет России под руководством Жукова был рядом. Оцениваю его работу абсолютно положительно».

Схожей позиции придерживается глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

«Готова работать с любым человеком, который придет на этот пост, — призналась Вяльбе. — Не раз говорила, что мы плывем в одной лодке и надо грести веслами в одну сторону. Не надо делать акцент на том, что это будет за человек.

Главное, чтобы это был хороший сотрудник, понимающий и любящий спорт.