МОК продолжит борьбу с россиянами в суде

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителя МОК Марка Адамса, организация недовольна как самим решением CAS, так и его мотивировкой. Швейцарский суд может принять апелляцию МОК, если будет доказано, что правомерность процесса была нарушена.

О желании поддержать МОК и оспорить решение CAS также объявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В число оправданных спортсменов попал олимпийский чемпион Сочи-2014 лыжник Александр Лекгов.