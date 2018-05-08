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«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
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Тарасова высказалась о предложении Медведева по Мутко 

Рамблер 1 час назад
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сочла шуткой предложение Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко вице-премьером РФ по строительству.
>> Медведев породил новый анекдот про Мутко
«Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом», — цитирует Тарасову Sports.ru.
Тренер отметила, что считает вопрос назначения Мутко «своим», поскольку живет в России и любит свою страну.
«Тут любой вопрос мой», — резюмировала Тарасова.
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