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Россия отправила в WADA доказательства лжи Родченкова
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Россия отправила в WADA доказательства лжи Родченкова 

Рамблер 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) России отправил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доказательства, опровергающие «лживые показания» экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет об утверждениях Родченкова о подмене допинг-проб с помощью вскрытия бутылок BEREG-Kit.
СК направил WADA копии протоколов препровождения допинг-проб, документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году. Документы касаются проб спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которых на основании показаний Родченкова пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.
Как заявили в СК, эти документы доказывают, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию днем, а не ночью, как утверждал Родченков, регистрировались и в течение получаса-двух часов передавались на исследование. По словам следователей, это опровергает утверждения Родченкова о том, что пробы спортсменов каждую ночь во время ОИ-2014 заменялись на «чистые» и только после замены отправлялись на исследование.
Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.
По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.
В показаниях, опубликованных Спортивным арбитражным судом (CAS) в апреле, сказано, что Родченков не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.
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