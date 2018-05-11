Россия отправила в WADA доказательства лжи Родченкова

Речь идет об утверждениях Родченкова о подмене допинг-проб с помощью вскрытия бутылок BEREG-Kit.

Как заявили в СК, эти документы доказывают, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию днем, а не ночью, как утверждал Родченков, регистрировались и в течение получаса-двух часов передавались на исследование. По словам следователей, это опровергает утверждения Родченкова о том, что пробы спортсменов каждую ночь во время ОИ-2014 заменялись на «чистые» и только после замены отправлялись на исследование.

Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.

По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.

В показаниях, опубликованных Спортивным арбитражным судом (CAS) в апреле, сказано, что Родченков не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.