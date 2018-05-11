Прокуратура доказала невиновность Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что предварительные результаты прокурорской проверки подтвердили невиновность керлингиста Александра Крушельницкого , отстраненного от соревнований из-за дела о допинге. Об этом сообщает ТАСС.

Свищев отметил, что для оправдания Крушельницкого необходимо найти виновного. На это потребуется много времени, а «судьба спортсмена достаточно скоротечна».

По словам главы ФКР, проверка прокуроров дала понять, что керлингист «не употреблял мельдоний, и факта халатности нет».