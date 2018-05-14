Демченко переизбрали

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко переизбран в президиум Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом сообщил ТАСС бывший глава ФССР Валерий Силаков, являвшийся членом президиума до сегодняшнего дня.
14 мая в Москве в Олимпийском комитете России проходила отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России.
"Альберт Демченко был переизбран в президиум федерации, — сказал Силаков. — Моя же кандидатура не прошла".
Ранее Наталия Гарт была большинством голосов переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России. Она была единственным кандидатом на этот пост.