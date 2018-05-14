Ещё
Демченко переизбрали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Демченко переизбран в члены президиума Федерации санного спорта России 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко переизбран в президиум Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом сообщил ТАСС бывший глава ФССР Валерий Силаков, являвшийся членом президиума до сегодняшнего дня.
14 мая в Москве в Олимпийском комитете России проходила отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России.
"Альберт Демченко был переизбран в президиум федерации, — сказал Силаков. — Моя же кандидатура не прошла".
Ранее Наталия Гарт была большинством голосов переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России. Она была единственным кандидатом на этот пост.
ТАСС: последние новости
Володин считает, что Мутко как профессионал доказал свою эффективность Экспертный совет Минспорта по выступлению российских керлингистов в сезоне отменен Всероссийский олимпийский день в 2018 году будет посвящен Юношеской Олимпиаде в Аргентине
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову хотят оставить за бортом44
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ24
Россия разгромила Словакию68
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей46
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ22
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение