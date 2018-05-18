В Бухаресте скрывали положительные допинг-пробы 

Директор департамента разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что бывший директор Бухарестской антидопинговой лаборатории Валентин Поп скрывал положительные пробы, сообщает ТАСС.
"Мы получили информацию о том, что бывший директор антидопинговой лаборатории Бухареста Валентин Поп скрыл как минимум два положительных образца, сданных румынскими борцами в 2016 году. Он объяснил, что сделал это под внешним давлением. Мы продолжаем расследование", — приводит слова Юнгера Inside the Games.
Ранее глава WADA Крейг Риди не исключил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть восстановлено в правах в ближайшее время.