Кравцов переизбран президентом ФКСР

Кравцов переизбран на пост президента Союза конькобежцев России

В Москве проводится отчетно-выборная конференция СКР, на которой было принято решение изменить название организации на Федерацию конькобежного спорта России.

Голосование было распределено на два тура. В первом туре Кравцов получил 29 голоса, Иванов — 23. За Комарова проголосовали четыре человека, а за Морозова и Орлова — по двое.

Во втором туре за Кравцова проголосовали 33 человека, за Иванова — 28. Таким образом, Кравцов продолжает возглавлять СКР с 2009 года.