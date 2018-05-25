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Кравцов переизбран президентом ФКСР
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Кравцов переизбран на пост президента Союза конькобежцев России 

Газета.Ru 25 мая 2018
Фото: РИА Новости
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов был переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает ТАСС.
В Москве проводится отчетно-выборная конференция СКР, на которой было принято решение изменить название организации на Федерацию конькобежного спорта России.
Помимо Кравцова среди кандидатов на пост главы СКР были заведующий кафедрой МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов, бывший глава Союза конькобежцев России Владимир Комаров, представители региональных федераций Александр Иванов (Удмуртия) и Вадим Морозов (Тверская область), генеральный директор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов.
Голосование было распределено на два тура. В первом туре Кравцов получил 29 голоса, Иванов — 23. За Комарова проголосовали четыре человека, а за Морозова и Орлова — по двое.
Во втором туре за Кравцова проголосовали 33 человека, за Иванова — 28. Таким образом, Кравцов продолжает возглавлять СКР с 2009 года.
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