Ещё
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Россия согласилась с выводами из доклада Макларена о допинге 

Газета.Ru 25 мая 2018
Фото: Reuters
Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, министр спорта России Павел Колобков, а также глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин направили письмо в адрес руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA), главой которого является Крейг Риди, сообщает "Советский спорт".
По информации французского издания L'Equipe, в письмо представители российских ведомств признали выводы из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которые свидетельствуют о наличии допинговой системы в России.
"Мы искренне сожалеем о всех манипуляциях и практиках, имевших место в России. Серьезный кризис, повлиявший на российский спорт, был вызван неприемлемой ситуацией с антидопинговой системой, что было выявлено в ходе работ комиссий Паунда, Макларена и Шмида. От имени организаций, которые мы представляем, выражаем сожаление за то, что происходило.
Хотели бы вас заверить, что были предприняты все необходимые шаги для соответствия антидопинговым правилам. Этот кризис многому нас научил. Сейчас в данной области проводятся значительные реформы, и мы уверены, что эта работа сделает борьбу с допингом в нашей стране более эффективной", — говорится в сообщении.
17 мая 2018 года WADA не изменило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), работа которого была приостановлена в 2015 году из-за несоответствия кодексу организации.
Газета.Ru: последние новости
Резерв и основа сборной России по биатлону будут проводить совместные сборы Россия приняла выводы МОК о допинговых манипуляциях в российском спорте Кравцов будет переизбираться на пост главы Союза конькобежцев России
Комментарии5  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист убил бывшую девушку и покончил с собой9
Российских фанатов обвинили в избиении британцев в Киеве135
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием183
Финал ЛЧ в Киеве впервые не соберет аншлаг1
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение