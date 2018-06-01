Ещё
МОК захотел побороть допинг с Россией
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК захотел побороть допинг с Россией 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация подпишет соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) по борьбе с допингом на ближайшие четыре года, сообщает ТАСС.
"Во вторник лечу в Лозанну, у нас будет подготовлено соглашение, которое будет подписано позднее. Со стороны МОК оно будет подписано руководителем комиссии МОК по программе "Олимпийская солидарность". Оно будет рассчитано на четырехлетний период и будет предусматривать мероприятия, направленные на международное взаимодействие, в частности, на антидопинговые мероприятия", — сказал Поздняков.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился с поздравительной речью в адрес Станислава Позднякова.
Газета.Ru: последние новости
Жена Крушельницкого заявила, что отказывается от съемок в мужских журналах В сети появилось письмо Минспорта России с признанием допинга Кандидат на пост главы ОКР намерен информировать МОК и WADA о допинге
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная вечеринка: футболиста убили из-за девушки2
Абрамович наказал Британию568
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Мутко останется в российском футболе41
Роналду объявил игрокам «Реала» об уходе
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение