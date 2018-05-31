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Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
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Самая сексуальная керлингистка расстроила российских мужчин 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что никогда не снималась для мужских журналов и не собирается этого делать. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Я сразу отказываюсь. Даже условия не узнавала. Такое — точно нет», — сказала спортсменка.
Она добавила, что возросшая популярность не доставляет ей никаких неудобств.
«Популярности не настолько много, чтобы от нее становилось тяжело. Никакого дискомфорта, это не напрягает. Да, поклонники пишут в соцсети, но я не обращаю внимания. У меня муж есть».
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Анастасия Брызгалова, выступающая в дабл-миксте в паре с мужем Александром Крушельницким, произвела фурор среди иностранных болельщиков. Они заметили, что россиянка похожа на голливудских актрис Анджелину Джоли и Меган Фокс. Пользователи Twitter нарекли Анастасию «самой сексуальной керлингисткой».
Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзовые медали ОИ-2018, победив норвежский дуэт в матче за третье место. Позднее Всемирная федерация керлинга потребовала дисквалифицировать Крушельницкого на четыре года за наличие в его допинг-пробе следов мельдония. Россияне были лишены олимпийских наград.
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Комментарии35  Ещё 5 источников 
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