Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян

Самая сексуальная керлингистка расстроила российских мужчин

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что никогда не снималась для мужских журналов и не собирается этого делать. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я сразу отказываюсь. Даже условия не узнавала. Такое — точно нет», — сказала спортсменка.

Она добавила, что возросшая популярность не доставляет ей никаких неудобств.

«Популярности не настолько много, чтобы от нее становилось тяжело. Никакого дискомфорта, это не напрягает. Да, поклонники пишут в соцсети, но я не обращаю внимания. У меня муж есть».

Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзовые медали ОИ-2018, победив норвежский дуэт в матче за третье место. Позднее Всемирная федерация керлинга потребовала дисквалифицировать Крушельницкого на четыре года за наличие в его допинг-пробе следов мельдония. Россияне были лишены олимпийских наград.