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Моисеева объявила о завершении карьеры
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Чемпионка Европы по керлингу Моисеева завершила карьеру 

Вести.Ru 2 июня 2018
Фото: EPA
Чемпионка Европы 2016 года и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по керлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Причиной такого решения 27-летней спортсменки могли стать серьезные проблемы со зрением, о которых ранее сообщал тренер ее команды.
"Настало время официально объявить вам мое решение, я заканчиваю карьеру профессионального керлера. Я говорю огромное спасибо всем, кто прошел этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею", — написала Моисеева на своей официальной странице в Instagram.
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