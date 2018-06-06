Браташ продолжит возглавлять олимпийскую сборную России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение продлить контракт с главным тренером олимпийской сборной, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы ФХР, новое соглашение с Браташом рассчитано на два года с возможностью продления еще на два года.

Кроме того, новый контракт подписан с главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным. Соглашение подписано на тех же условиях, что и у Браташа.

Браташ возглавил олимпийскую сборную в 2015 году и выиграл с ней четыре турнира.

Брагин работает с молодежной национальной командой с 2014 года. Также он возглавлял ее в период с 2010 по 2012 год. За все время под его руководством молодежная сборная России один раз стала чемпионом мира, а также завоевала три серебряные и одну бронзовую медали мировых первенств.