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Браташ продолжит возглавлять олимпийскую сборную России по хоккею
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Браташ продолжит возглавлять олимпийскую сборную России по хоккею 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение продлить контракт с главным тренером олимпийской сборной, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ФХР, новое соглашение с Браташом рассчитано на два года с возможностью продления еще на два года.
Кроме того, новый контракт подписан с главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным. Соглашение подписано на тех же условиях, что и у Браташа.
Браташ возглавил олимпийскую сборную в 2015 году и выиграл с ней четыре турнира.
Брагин работает с молодежной национальной командой с 2014 года. Также он возглавлял ее в период с 2010 по 2012 год. За все время под его руководством молодежная сборная России один раз стала чемпионом мира, а также завоевала три серебряные и одну бронзовую медали мировых первенств.
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