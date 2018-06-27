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Адвокат Родченкова: «Он здоров и счастлив»
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Адвокат опроверг информацию о попытке суицида Родченкова 

Rambler News Service 27 июня 2018
Фото: РИА Новости
Адвокат Джим Уолден опроверг сообщение RT о попытке Григория Родченкова покончить с собой.
«Российские СМИ сообщили, что доктор Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в США. Это не так. Доктор Родченков счастлив, здоров и работает с антидопинговыми и правоохранительными органами. Россия продолжает пытаться дискредитировать Родченкова», — сказал он RNS.
Ранее телеканал RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова сообщил, что Родченков пытался покончить жизнь самоубийством.
Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. В интервью газете The New York Times он рассказал, что несколько десятков спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи принимали допинг, в их числе 15 призеров соревнований. Его показания вошли в доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, после публикации которого Олимпийский комитет России был отстранен от Олимпийских игр.
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