Красноярские спортсмены завоевали 14 медалей на Спартакиаде молодежи России

Красноярские атлеты успешно выступают на IV летней Спартакиаде молодежи России-2018. В копилке наших спортсменов уже 14 медалей: 6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых наград.

В состязаниях борцов греко-римского стиля Владик Маргарян стал бронзовым призером в весовой категории до 97 кг. В женской борьбе победу праздновали Динара Салихова (весовая категория до 62 кг) и Ханум Велиева (весовая категория до 68 кг). В соревнованиях волейболистов команда Красноярского края заняла 5 место.

Первыми золото на Спартакиаде завоевали красноярские дзюдоисты и скалолазы. Причем в соревнованиях по дзюдо наши спортсмены отличились четырежды. Золотая медаль у Анатолия Шохтина (свыше 100 кг), бронза на счету у Егора Родионова (до 73 кг), Сергея Скоробогатова (до 81 кг), Анны Аблогиной (до 70 кг). Не отстали от них и скалолазы, принесшие в копилку Красноярского края 6 медалей. Золото у Юлии Овчинниковой в лазании на скорость, Семена Овчинникова в боулдеринге и лазании на трудность, бронзу в боулдеринге выиграла Полина Кулагина, серебряные медали в лазании на трудность получили Кирилл Юдин и Дарья Фурманова.

В соревнования по боксу в весе до 81 кг третье место занял Максим Архипов

Соревнования продолжаются. Ведь завершилось только 14 спортивных дисциплин программы из 56 «зачетных».