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МОК утвердил расписание летних Олимпийских игр 2020 года в Токио
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МОК утвердил расписание летних Олимпийских игр 2020 года в Токио 

ТАСС 18 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 18 июля. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил расписание летних Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа. В программе будут представлены рекордные 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия Олимпийских игр начнутся соревнования по футболу и софтболу. Церемония открытия пройдет 24 июля.
Отмечается, что расписание игр в софтболе, бейсболе может быть изменено. Расписание футбольного турнира должно быть утверждено советом Международной федерации футбола в октябре 2018 года.
Ранее МОК принял решение включить пять новых видов спорта в программу Олимпийских игр в Токио: бейсбол/ софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. «Новый пакет» соревнований будет действовать исключительно для Игр в Токио, оргкомитеты последующих летних Олимпиад будут формировать соревновательную программу, исходя из ее нынешнего формата.
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