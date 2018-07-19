Олимпиаду сделали «гендерно равной»

МОК объявил Олимпиаду-2022 «гендерно равной»

В составе участников и количестве разыгрываемых комплектов медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине произошли изменения, которые привели к тому, что Игры станут «гендерно равными», сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Гендерно равной» Олимпиада станет благодаря тому, что количество медалей в мужских и женских дисциплинах будет почти одинаковым, а количесто женщин среди участников ОИ увеличится за счет снижения числа мужчин, сообщает «Спорт-Экспресс».

В Пхенчане-2018 женщинами было разыграно 44 комплекта медалей, мужчинами — 50. Еще восемь комплектов разыграны в смешанных дисциплинах. В Пекине в 2022 году на зимних Олимпийских играх разыграют 46 комплектов медалей у женщин, 51 комплект у мужчин и 12 в смешанных соревнованиях.

В Пхенчхане участие принимали 1 тыс. 211 женщин (41,9%) и 1 тыс. 722 мужчины (59,1%). В Пекине женщин станет 1 тыс. 314 (45,44%), мужчин — 1 тыс. 578 (54,56 процента).

Мужчины частично уступят место женщинам в скелетоне, в санях, в конькобежном спорте, в лыжных видах. 46 спортсменок добавятся за счет появления еще двух команд в женском хоккейном турнире.