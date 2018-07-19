19 июля 1980 года открылись Летние Олимпийские Игры в Москве. Впервые Олимпийские Игры проходили в социалистической стране. Решение о выборе столицы Олимпийских игр 1980 года принималось на сессии Международного Олимпийского комитета в Вене в 1974 году. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Москвой и Лос-Анджелесом (США). В итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала столица СССР. На сессии МОК в Праге в 1977 году была утверждена программа-расписание Олимпийских игр в Москве.
Специально к Олимпиаде было сдано в эксплуатацию 78 объектов. В Москве над малой ареной Лужников появилась крыша, неподалеку расположился универсальный зал «Дружба», похожий на морскую звезду. В Крылатском был построен великолепный велотрек, а рядом — асфальтобетонная велотрасса. Здесь же — гребной канал и поля для стрельбы из лука. За месяц до Олимпиады открыт крупнейший в Европе спорткомплекс «Измайлово» с манежем для тяжелоатлетов. Под одной крышей комплекса ЦСКА на Ленинском проспекте — футбольное поле и легкоатлетический манеж. Параллельно проспекту Мира построен «Олимпийский» проспект с бассейном и самым большим в Европе крытым стадионом, крыша-мембрана которого без единой опоры покрывает площадь четырех футбольных полей. В «Останкино» достраивается олимпийский телерадиокомплекс. Не обходилось и без курьезов. Например, при возведении нового телевизионного аппаратно-студийного комплекса «Останкино-Олимпийский» строители оставили в фундаменте новенький бульдозер. При строительстве стен того же комплекса главный прораб неправильно определил, где север, где юг, и в результате новое здание оказалось спиной к основному Останкинскому телецентру.
На протяжении 15 дней в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллинне состязались лучшие спортсмены мира. В XXII Олимпийских играх приняли участие спортивные делегации 81 страны общей численностью 8310 человек, в том числе 5748 спортсменов. Из-за бойкота в связи с вводом советских войск в Афганистан на московские Олимпийские игры не прибыли спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других стран. Некоторые сборные, как например, Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Италия и др. были представлены отдельными спортсменами, которые оказались выше политики. Спортивные соревнования судили 1245 судей из 77 стран. Игры смотрели по телевидению в 111 странах. Было разыграно 203 комплекта медалей по 21 виду спорта, установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Призерами Олимпиады-80 стали спортсмены 36 стран. Советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.
Официальным талисманом Олимпийских игр 1980 года стал медвежонок Миша. Автором рисунка олимпийского талисмана был художник Виктор Чижиков.
Подлинным триумфом Миши стала церемония закрытия Олимпийских Игр. Под занавес торжества на поле вышли Лев Лещенко, Татьяна Анциферова с ансамблем «Пламя». Под песню, ставшую гимном Олимпиады-80 — «До свиданья, Москва», где были слова « До свиданья наш ласковый Миша» — огромный коричневый Миша, находившийся в центре стадиона, вместе с многочисленными воздушными шарами стал отрываться от земли. Весь стадион встал, провожая талисман московских Олимпийских игр. Медвежонок, помахивая правой лапой, попрощался со спортсменами, журналистами, болельщиками, организаторами соревнований и плавно взмыл в небо.