Московским Олимпийским Играм — 38 лет

19 июля 1980 года открылись Летние Олимпийские Игры в Москве. Впервые Олимпийские Игры проходили в социалистической стране. Решение о выборе столицы Олимпийских игр 1980 года принималось на сессии Международного Олимпийского комитета в Вене в 1974 году. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Москвой и Лос-Анджелесом (США). В итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала столица СССР. На сессии МОК в Праге в 1977 году была утверждена программа-расписание Олимпийских игр в Москве.

Специально к Олимпиаде было сдано в эксплуатацию 78 объектов. В Москве над малой ареной Лужников появилась крыша, неподалеку расположился универсальный зал «Дружба», похожий на морскую звезду. В Крылатском был построен великолепный велотрек, а рядом — асфальтобетонная велотрасса. Здесь же — гребной канал и поля для стрельбы из лука. За месяц до Олимпиады открыт крупнейший в Европе спорткомплекс «Измайлово» с манежем для тяжелоатлетов. Под одной крышей комплекса ЦСКА на Ленинском проспекте — футбольное поле и легкоатлетический манеж. Параллельно проспекту Мира построен «Олимпийский» проспект с бассейном и самым большим в Европе крытым стадионом, крыша-мембрана которого без единой опоры покрывает площадь четырех футбольных полей. В «Останкино» достраивается олимпийский телерадиокомплекс. Не обходилось и без курьезов. Например, при возведении нового телевизионного аппаратно-студийного комплекса «Останкино-Олимпийский» строители оставили в фундаменте новенький бульдозер. При строительстве стен того же комплекса главный прораб неправильно определил, где север, где юг, и в результате новое здание оказалось спиной к основному Останкинскому телецентру.

На протяжении 15 дней в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллинне состязались лучшие спортсмены мира. В XXII Олимпийских играх приняли участие спортивные делегации 81 страны общей численностью 8310 человек, в том числе 5748 спортсменов. Из-за бойкота в связи с вводом советских войск в Афганистан на московские Олимпийские игры не прибыли спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других стран. Некоторые сборные, как например, Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Италия и др. были представлены отдельными спортсменами, которые оказались выше политики. Спортивные соревнования судили 1245 судей из 77 стран. Игры смотрели по телевидению в 111 странах. Было разыграно 203 комплекта медалей по 21 виду спорта, установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Призерами Олимпиады-80 стали спортсмены 36 стран. Советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Официальным талисманом Олимпийских игр 1980 года стал медвежонок Миша. Автором рисунка олимпийского талисмана был художник Виктор Чижиков