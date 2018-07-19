ФКСР приветствует решение МОК включить смешанную эстафету в шорт-треке в программу ОИ-2022

Федерация конькобежного спорта России (ФКСР) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) включить смешанную эстафету в шорт-треке в программу зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом ТАСС заявил президент ФКСР Алексей Кравцов.

В среду МОК принял решение добавить шесть новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 в Пекине. В нее добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд— кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, а также смешанная эстафета в шорт-треке.

"Мы рады введению этого вида [смешанной эстафеты в шорт— треке] в программу Олимпийских игр. Хорошо, что увеличивается количество медалей, разыгрываемое в шорт— треке. У нас уже был опыт участия в смешанных эстафетах, которые проводились во время Военных игр, у зрителей был большой интерес. Эстафеты вообще являются наиболее зрелищной дисциплиной в шорт-треке", — считает Кравцов.

"Количество комплектов наград увеличилось, а значит увеличиваются и шансы российских спортсменов. Но говорить об их перспективах на Олимпиаде пока преждевременно", — заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.