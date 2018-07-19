Экс-глава ОКР рассказал, кто продвигает новые олимпийские виды спорта

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, кто продвигает новые олимпийские виды спорта, передает НСН.

"Кто же продвигает эти виды спорта? Не наш олимпийский комитет. Это виды спорта, которые особо прогрессируют в США, Канаде, в некоторых европейских странах — во Франции, Австрии. Получается, что это заслуга национальных олимпийских комитетов перечисленных мною стран", — сказал Тягачев.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение семи новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Тягачев заявил, что в России есть все условия для развития спорта.