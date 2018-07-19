Ещё
Экс-глава ОКР рассказал, кто продвигает новые олимпийские виды спорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-глава ОКР рассказал, кто продвигает новые олимпийские виды спорта 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, кто продвигает новые олимпийские виды спорта, передает НСН.
"Кто же продвигает эти виды спорта? Не наш олимпийский комитет. Это виды спорта, которые особо прогрессируют в США, Канаде, в некоторых европейских странах — во Франции, Австрии. Получается, что это заслуга национальных олимпийских комитетов перечисленных мною стран", — сказал Тягачев.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение семи новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Ранее Тягачев заявил, что в России есть все условия для развития спорта.
Газета.Ru: последние новости
МОК подверг критике "закон Родченкова" Британская сноубордистка умерла в возрасте 18 лет Крушельницкий может подписать досудебное соглашение о двухлетней дисквалификации
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой7
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?9
Одесситка отказалась выступать на российском турнире111
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
FIFA начала расследование против России156
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение