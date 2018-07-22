Журова отметила «подставу» Родченкова в готовности МОК принять Россию

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о готовности принять Россию в организацию, передает НСН.

В качестве одной из причин Журова отметила проведенный чемпионат мира — 2018.

"Во-первых, ЧМ, проведенный великолепно, без допинга, безусловно, на это решение повлиял. Но важно, что произошло в судах. Я допускаю, что решения арбитража, CAS, отчасти повлияло на МОК. Ведь именно суд усомнился в показаниях господина Григория Родченкова , который по последней информации вел себя не совсем адекватно. У суда, который его допрашивал, мне кажется, были вопросы к нему. Так же, как возникли вопросы и у МОК. И не факт, что он им ответил. Возможно, его странное поведение тоже сыграло свою роль. Один человек замутил такую историю, фактически подставил целую страну, даже сам CAS занимался его показаниями", — сказала она.