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Журова отметила «подставу» Родченкова в готовности МОК принять Россию
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Журова отметила «подставу» Родченкова в готовности МОК принять Россию 

Газета.Ru 22 июля 2018
Фото: Twitter
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о готовности принять Россию в организацию, передает НСН.
В качестве одной из причин Журова отметила проведенный чемпионат мира — 2018.
"Во-первых, ЧМ, проведенный великолепно, без допинга, безусловно, на это решение повлиял. Но важно, что произошло в судах. Я допускаю, что решения арбитража, CAS, отчасти повлияло на МОК. Ведь именно суд усомнился в показаниях господина Григория Родченкова, который по последней информации вел себя не совсем адекватно. У суда, который его допрашивал, мне кажется, были вопросы к нему. Так же, как возникли вопросы и у МОК. И не факт, что он им ответил. Возможно, его странное поведение тоже сыграло свою роль. Один человек замутил такую историю, фактически подставил целую страну, даже сам CAS занимался его показаниями", — сказала она.
Ранее Томас Бах заявил о готовности МОК вернуть Россию в состав комитета.
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