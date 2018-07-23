Умер Владимир Комаров

Бывший президент Союза конькобежцев скончался в возрасте 69 лет

ТАСС. Бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаровскончался в возрасте 69 лет, сообщает

Об этом проинформировала пресс-служба организации.

"Ушел из жизни бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров. Выражаем соболезнования близким и семье Владимира Дмитриевича. Церемония прощания состоится в среду", — сказано в сообщении.

Комаров возглавлял союз конькобежцев с 1994 по 2004 год.

Также он был участником Олимпиады в 1972 году.