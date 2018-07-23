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Умер Владимир Комаров
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Бывший президент Союза конькобежцев скончался в возрасте 69 лет 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаровскончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба организации.
"Ушел из жизни бывший президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров. Выражаем соболезнования близким и семье Владимира Дмитриевича. Церемония прощания состоится в среду", — сказано в сообщении.
Комаров возглавлял союз конькобежцев с 1994 по 2004 год.
Также он был участником Олимпиады в 1972 году.
Ранее фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения.
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