WADA заметило прогресс в употреблении допинга

WADA зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб в 2017 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб у спортсменов в 2017 году по сравнению с показателями по итогам 2016 года.

Процент положительных допинг-проб в 2016 году составлял 1,6%, тогда как в 2017 году сократился до 1,43%, сообщается на сайте WADA.

По версии WADA, такой результат достигнут после причисления мельдония к списку запрещённых препаратов.