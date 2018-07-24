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WADA заметило прогресс в употреблении допинга
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WADA зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб в 2017 году 

RT на русском 24 июля 2018
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб у спортсменов в 2017 году по сравнению с показателями по итогам 2016 года.
Процент положительных допинг-проб в 2016 году составлял 1,6%, тогда как в 2017 году сократился до 1,43%, сообщается на сайте WADA.
По версии WADA, такой результат достигнут после причисления мельдония к списку запрещённых препаратов.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по физической культуре и спорту отметил успехи в реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте.
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