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Пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Олимпиаде 2024 года
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Пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Олимпиаде 2024 года 

ТАСС 24 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может предоставить пляжному теннису статус показательного вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев.
"Возможно, пляжный теннис будет одной из дисциплин на Олимпиаде 2024 года. В Международный олимпийский комитет со стороны французской стороны было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос предоставления пляжному теннису статуса показательного вида спорта", — сказал Тарпищев.
По словам члена МОК, сейчас в мире пляжный теннис развивают 62 страны, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу. «Это ведь даже больше стран, чем в хоккее», — заметил он.
В России с 6 по 12 августа пройдет командный чемпионат мира по пляжному теннису. «У пляжного тенниса большие планы», — заметил главный тренер сборных команд России по пляжному теннису Дмитрий Вихарев, который напомнил, что этот вид спорта включен в программу Всемирных пляжных игр, которые пройдут в сентябре 2019 года в Сан-Диего (США).
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