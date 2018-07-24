Жена Крушельницкого смирилась с участью мужа

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Брызгалова считает приемлемым вариант с двухлетним отстранением керлингиста Крушельницкого 

ТАСС 24 июля 2018
Фото: ТАСС
Вариант с дисквалификацией на два года является самым безболезненным для российского керлингиста Крушельницкого. Об этом ТАСС заявила партнер Крушельницкого по дабл-миксту Анастасия Брызгалова.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпиаде, где он вместе с Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Слушание по делу Крушельницкого должны пройти в CAS 19 сентября, однако глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что организация может пойти на досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга, согласно которому Крушельницкий будет дисквалифицирован на два года.
"Мы обсуждали с адвокатами, как будет лучше для нас, чтобы мы как можно раньше вернулись на лед. Как мы поняли, вариантов особо нет, нужно выбирать из того, что нам предложили. Мы общались с адвокатами, федерацией, и было принято решение, что будем решать данный вопрос без суда. Нам предложили согласиться на [дисквалификацию] на два года с дальнейшим расследованием и возможностью сократить срок", — заявила Брызгалова.
"Это самый безболезненный вариант для нас. Саша вернется после этого еще сильнее", — добавила она.
Федерация керлинга России в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. 11 мая Свищев сообщил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил.
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