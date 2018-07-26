Родченков объявился после сплетен о его самоубийстве

«Я вновь хочу извиниться перед всем миром за то, какую роль я сыграл в российской допинговой системе, спонсируемой государством. В то время, когда я руководил Московской антидопинговой лабораторией, приказы поступали мне от верхушки российских властей», — говорится в заявлении Родченкова.

По словам информатора WADA, руководство страны сообщило ему, что Россия должна побеждать любой ценой. «Отказаться выполнять приказ означало бы подписать себе смертный приговор. Надеюсь, что мое решение рассказать правду приведет к реформам», — отметил он.

27 июня РИА Новости сообщило о попытке Родченкова свести счеты с жизнью. Однако Уолден опроверг эту информацию, а впоследствии выяснилось, что источником этих сведений стал материал с пародийного сайта ИА «Панорама».