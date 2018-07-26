Источник: США заблокировали запрос МОК в СБ ООН на ввоз спортивного оборудования в КНДР

"США в одиночку возразили против одобрения в комитете СБ ООН запроса главы МОК", — сказал собеседник агентства.

В обращении Баха к комитету СБ ООН, текст которого находится в распоряжении ТАСС, отмечается, что такое оборудование необходимо «для подготовки северокорейских атлетов к международным соревнованиям, чтобы они могли проходить квалификацию и участвовать в следующих Олимпийских играх».