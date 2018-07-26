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Источник: США заблокировали запрос МОК в СБ ООН на ввоз спортивного оборудования в КНДР
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Источник: США заблокировали запрос МОК в СБ ООН на ввоз спортивного оборудования в КНДР 

ТАСС 26 июля 2018
ООН, 26 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Соединенные Штаты заблокировали запрос президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в комитет Совета Безопасности ООН 1718 на исключение спортивного оборудования из списка товаров, запрещенных для ввоза в КНДР. Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в ООН.
"США в одиночку возразили против одобрения в комитете СБ ООН запроса главы МОК", — сказал собеседник агентства.
В обращении Баха к комитету СБ ООН, текст которого находится в распоряжении ТАСС, отмечается, что такое оборудование необходимо «для подготовки северокорейских атлетов к международным соревнованиям, чтобы они могли проходить квалификацию и участвовать в следующих Олимпийских играх».
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