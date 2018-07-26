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«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил
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«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил 

Рамблер 26 июля 2018
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков попросил прощения «за свою роль в допинговой системе» и снова обвинил российские власти в создании такой системы. Об этом сообщает Inside the games.
>> Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Заявление Родченкова зачитал его адвокат Джим Уолден на слушаниях Хельсинкской комиссии в Вашингтоне по допинговому скандалу. Издание отмечает, что Родченков не смог присутствовать там лично «из-за опасений по поводу безопасности».
«В то время, когда я руководил Московской лабораторией, приказы мне поступали с верхушки властей Российской Федерации», — утверждает он в своем заявлении.
Родченков заявил, что после приказа российского руководства «побеждать любой ценой», Минспорт «выполнил эту команду, существенно улучшив нашу способность секретно поставлять» запрещенные препараты.
"Президент страны Владимир Путин сказал: «Россия должна выиграть любой ценой», и министр спорта (Виталий Мутко — «Газета.Ru») выполнял ту команду, улучшая возможность засекреченной поставки запрещенных препаратов. Отказ в содействии мог повлечь за собой смертную казнь», — заявил Родченков.
Родченков стал информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России. По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль» для атлетов в Сочи.
В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.
В показаниях Родченкова, которые ранее публиковал Спортивный арбитражный суд, говорится, что он не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.
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