Сноубордистка-чемпионка умерла в 18 лет

Британская сноурбордистка, член юношеской сборной страны Элли Суттер умерла на 19-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка скончалась на следующий день после своего 18-летия.

В сборной отметили, что Суттер «ушла внезапно». Причина ее смерти не уточняется.

«Элли была невероятно популярным и любимым членом команды», — заявили в сборной.

В 2017 году Суттер завоевала «бронзу», ставшую единственной медалью британской сборной на зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Эрзуруме. Ее называли одной из самых перспективных сноубордисток Британии. Суттер планировала принять участие в Олимпиаде-2022.