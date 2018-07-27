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Сноубордистка-чемпионка умерла в 18 лет
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Сноубордистка-чемпионка умерла в 18 лет 

Рамблер 22 часа назад
Фото: teamgb.com
Британская сноурбордистка, член юношеской сборной страны Элли Суттер умерла на 19-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.
Спортсменка скончалась на следующий день после своего 18-летия.
В сборной отметили, что Суттер «ушла внезапно». Причина ее смерти не уточняется.
«Элли была невероятно популярным и любимым членом команды», — заявили в сборной.
В 2017 году Суттер завоевала «бронзу», ставшую единственной медалью британской сборной на зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Эрзуруме. Ее называли одной из самых перспективных сноубордисток Британии. Суттер планировала принять участие в Олимпиаде-2022.
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