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МОК раскритиковал «закон Родченкова»
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МОК раскритиковал «закон Родченкова» 

Рамблер 19 часов назад
Фото: ТАСС
Международный олимпийский комитет раскритиковал «закон Родченкова», который вскоре могут принять в США. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Проект закона, прозванного местными СМИ «законом Родченкова», был внесен на рассмотрение американского Конгресса месяц назад.
Документ предусматривает, что в рамках «защиты» собственных спортсменов от последствий нарушений антидопинговых правил их зарубежными коллегами власти США могут возбуждать уголовные дела за применение, производство и распространение запрещенных препаратов на соревнованиях в других странах.
Между тем в МОК хоть и «оценили» борьбу с допингом в США, однако остались недовольны тем, что реализация закона способна «затронуть» представителей олимпийских комитетов 206 стран, которые входят в организацию.
Кроме того, в МОК обратили внимание на то, что и в профессиональных спортивных лигах США есть свои «тревожные» антидопинговые вопросы, например, низкий уровень тестирования на допинг.
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