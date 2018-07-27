МОК раскритиковал «закон Родченкова»

Международный олимпийский комитет раскритиковал «закон Родченкова», который вскоре могут принять в США. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Проект закона, прозванного местными СМИ «законом Родченкова», был внесен на рассмотрение американского Конгресса месяц назад.

Документ предусматривает, что в рамках «защиты» собственных спортсменов от последствий нарушений антидопинговых правил их зарубежными коллегами власти США могут возбуждать уголовные дела за применение, производство и распространение запрещенных препаратов на соревнованиях в других странах.

Между тем в МОК хоть и «оценили» борьбу с допингом в США, однако остались недовольны тем, что реализация закона способна «затронуть» представителей олимпийских комитетов 206 стран, которые входят в организацию.

Кроме того, в МОК обратили внимание на то, что и в профессиональных спортивных лигах США есть свои «тревожные» антидопинговые вопросы, например, низкий уровень тестирования на допинг.