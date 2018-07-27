Четыре спортсмена стали мастерами-«международниками»

Четыре омских атлета получили звание «Мастер спорта международного класса».

Так, омской фехтовальщице Алине Мосейко всего 20 лет, но она уже успела стать победительницей и серебряным призером II летних юношеских Олимпийских игр, победительницей первенств мира и Европы, двукратным серебряным призером этапов Европейского кадетского цикла.

Ксения Атаманова ещё в 2014 году выиграла бронзовую медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу, а в 2015-м стала чемпионкой Европы среди молодежи.

Отметим, что в 2018 году звание мастера спорта международного класса были удостоены 118 атлетов со всей России.