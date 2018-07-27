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Четыре спортсмена стали мастерами-«международниками»
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Четыре спортсмена стали мастерами-«международниками» 

АиФ-Омск 17 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Четыре омских атлета получили звание «Мастер спорта международного класса».
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в число мастеров-«международников» вошли полиатлонист Денис Рычков, легкоатлетка Марина Ковалёва, фехтовальщица Алина Мосейко и пауэрлифтер Ксения Атаманова. Все они являются призёрами олимпиад первенств Европы и чемпионатов мира.
Так, омской фехтовальщице Алине Мосейко всего 20 лет, но она уже успела стать победительницей и серебряным призером II летних юношеских Олимпийских игр, победительницей первенств мира и Европы, двукратным серебряным призером этапов Европейского кадетского цикла.
Ксения Атаманова ещё в 2014 году выиграла бронзовую медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу, а в 2015-м стала чемпионкой Европы среди молодежи.
Отметим, что в 2018 году звание мастера спорта международного класса были удостоены 118 атлетов со всей России.
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