Россияне обошли спортсменов из 18 стран мира во Владивостоке 

В воскресенье, 29 июля, завершился крупнейший российский регулярный международный рейтинговый турнир по бадминтону Russian Open 2018 во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Национальную федерацию бадминтона России.
На турнире россияне завоевали золото, серебро и три бронзовые награды.
Серебро завоевали Константин Абрамов и Александр Зинченко в мужской паре, бронзовая медаль в этом же разряде досталась Владимиру Иванову и Ивану Созонову.
Также бронзу в мужской одиночке взял Владимир Мальков. И еще одна бронзовая медаль в миксте досталась Евгению Дремину и Евгении Димовой.