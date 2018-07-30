Россияне обошли спортсменов из 18 стран мира во Владивостоке

В воскресенье, 29 июля, завершился крупнейший российский регулярный международный рейтинговый турнир по бадминтону Russian Open 2018 во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Национальную федерацию бадминтона России.

На турнире россияне завоевали золото, серебро и три бронзовые награды.