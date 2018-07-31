Всадник из Подмосковья завоевал бронзу на международных соревнованиях

В Белоруссии завершились международные соревнования по конному спорту в разделе троеборье. Участие в турнире приняли более 50 спортивных пар из Белоруссии, России, Украины, Эстонии и Казахстана.

«В составе команды из России выступал всадник Александр Марков из Московской области. Спортсмен завоевал бронзу по результатам трех соревновательных видов», — говорится в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , для Александра Маркова Маркова это не первая награда.

«От этого заслуженного мастера мы всегда ждем самых высоких показателей. Хочется, чтобы он и дальше демонстрировал прекрасную форму. Каждый старт сейчас важен, ведь борьба за олимпийские путевки уже началась. Верим, что именно Марков станет первым троеборцем с 1980 года, кто завоюет для России медаль Олимпиады», — добавил министр.