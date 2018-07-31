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Всадник из Подмосковья завоевал бронзу на международных соревнованиях
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Всадник из Подмосковья завоевал бронзу на международных соревнованиях 

РИАМО 31 июля 2018
Фото: РИАМО
Бронзу на международных соревнованиях в Белоруссии по конному спорту по итогам трех соревновательных видов выиграл подмосковный всадник Александр Марков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Белоруссии завершились международные соревнования по конному спорту в разделе троеборье. Участие в турнире приняли более 50 спортивных пар из Белоруссии, России, Украины, Эстонии и Казахстана.
«В составе команды из России выступал всадник Александр Марков из Московской области. Спортсмен завоевал бронзу по результатам трех соревновательных видов», — говорится в сообщении.
Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, для Александра Маркова Маркова это не первая награда.
«От этого заслуженного мастера мы всегда ждем самых высоких показателей. Хочется, чтобы он и дальше демонстрировал прекрасную форму. Каждый старт сейчас важен, ведь борьба за олимпийские путевки уже началась. Верим, что именно Марков станет первым троеборцем с 1980 года, кто завоюет для России медаль Олимпиады», — добавил министр.
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