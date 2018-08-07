Ещё
Красноярские спортсмены добавили четыре медали в копилку наград на Спартакиаде молодежи России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские спортсмены добавили четыре медали в копилку наград на Спартакиаде молодежи России 

360tv.ru 7 августа 2018
Фото: 360tv.ru
В России проходит IV летняя Спартакиада среди молодежи. Спортсмены из Красноярского края завоевали еще четыре медали в разных дисциплинах. Об этом сообщил сайт «Запад 24».
Одну из наград принесла спортсменка Юлия Лихачева. Она выиграла серебро в беге на 3000 метров с препятствиями.
Бронзу завоевала пловчиха Софья Лобова. Она стала третьей на дистанции 100 метров баттерфляем, а 200 метров ей дались лучше — Софья стала первой и принесла в копилку Красноярского края золото.
Софья Богданова порадовала болельщиков бронзой по прыжкам на батуте.
Общее количество медалей у красноярцев — 19, из них семь золотых, три серебряные и девять бронзовых. Таким образом Красноярский край входят в 10 сильнейших регионов России.
360tv.ru: последние новости
Еще одна фигуристка сбежала от Тутберидзе Такие разные жены краснодарских футболистов. Супруга Жоаозиньо поделилась своими впечатлениями от Краснодара Футбольный тренер Александр Тарханов заявил о готовности вернуться в спорт
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бейте русских. УЕФА разрешает34
Ласицкене — лучшая спортсменка мира. Есть вопросы?3
Перуанский болельщик вернулся в РФ за добрым делом
Дзюба заинтересовал европейский клуб2
Смолов рассказал о маленькой зарплате в «Локомотиве»1
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
04:47
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Фигурное катание Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Прочее
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
Беспредельщики. Греки нападают на русских, а УЕФА всё равно
Футбол Статьи
10:48
«Реал» нашел замену лучшему футболисту ЧМ-2018
Футбол
00:25
«И без головы бы сыграл»: какая болезнь преследует «Спартак»
Футбол Статьи
01:43
«Спартак» спас российских журналистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение