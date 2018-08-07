Красноярские спортсмены добавили четыре медали в копилку наград на Спартакиаде молодежи России

В России проходит IV летняя Спартакиада среди молодежи. Спортсмены из Красноярского края завоевали еще четыре медали в разных дисциплинах. Об этом сообщил сайт «Запад 24».

Одну из наград принесла спортсменка Юлия Лихачева. Она выиграла серебро в беге на 3000 метров с препятствиями.

Бронзу завоевала пловчиха Софья Лобова. Она стала третьей на дистанции 100 метров баттерфляем, а 200 метров ей дались лучше — Софья стала первой и принесла в копилку Красноярского края золото.

Софья Богданова порадовала болельщиков бронзой по прыжкам на батуте.

Общее количество медалей у красноярцев — 19, из них семь золотых, три серебряные и девять бронзовых. Таким образом Красноярский край входят в 10 сильнейших регионов России.