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Россияне завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по гребле в Болгарии
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Россияне завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по гребле в Болгарии 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Пловдиве (Болгария) завершилось молодёжное первенство мира по гребле на байдарках и каноэ. Сборная России завоевала 4 медали — 2 серебряные и 2 бронзовые.
Серебряными призёрами стали Кристина Ковнир (байдарка-одиночка, 200 м) и Артём Кузахметов/Олег Синявин/Олег Гусев/Владислав Блинцов (байдарка-четвёрка, 500 м).
Бронзу завоевали Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м) и Кристина Ковнир/Варвара Баранова/Людмила Одинцова/Ольга Дуболазова (байдарка-четвёрка, 500 м).
В общекомандном зачёте россияне стали 11-ми. Первое место поделили венгры и немцы (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль), третьими стали белорусы (2-1-3).
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