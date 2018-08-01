Visa останется партнером Олимпийских и Паралимпийских игр до 2032 г

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт Visa продлила олимпийское партнерство до 2032 года, приводятся в сообщении компании слова гендиректора Visa Inc Эла Келли.

"С 1986 года Visa представляет на Олимпийских играх новейшие платежные инструменты и предлагает уникальный опыт цифровых платежей участникам и гостям Олимпийских игр, а также помогает спортсменам на пути к олимпийским рекордам. Поддерживая Олимпийские игры до 2032 года, мы будем работать над тем, чтобы подрастающее поколение спортсменов, болельщиков, держателей карт и клиентов получили незабываемый олимпийский опыт и стали частью олимпийского движения, которое объединяет и вдохновляет всех нас", — заявил он.

Таким образом, Visa останется сторонником олимпийского движения и продолжит оказывать поддержку Международному олимпийскому комитету (МОКу) в качестве его глобального спонсора, а также Международному паралимпийскому комитету и Паралимпийским играм, указывает компания.

Компания Visa также является официальным партнером FIFA и была партнером последнего Чемпионата мира по футболу, который впервые проходил в России. Чемпионат прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Самаре, Саранске, Сочи.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.