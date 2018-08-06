Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает "Советский спорт"

После четырех дней соревнований в активе российских спортсменов десять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Россияне завоевали награды в академической гребле, спортивной гимнастике, плавании, синхронном плавании и велоспорте на треке.

Вторыми идут итальянские спортсмены (семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых), третьими — представители Великобритании (шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых).