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Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта
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Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта 

Газета.Ru 6 августа 2018
Фото: РИА Новости
Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
После четырех дней соревнований в активе российских спортсменов десять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Россияне завоевали награды в академической гребле, спортивной гимнастике, плавании, синхронном плавании и велоспорте на треке.
Вторыми идут итальянские спортсмены (семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых), третьими — представители Великобритании (шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых).
Ранее россиянка Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от победы в заплыве на 100 метров брассом на чемпионате Европы.
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