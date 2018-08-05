Гимнастка Мельникова выиграла бронзу ЧЕ-2018 на брусьях

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Глазго (Великобритания). Чемпионкой Европы стала немецкая спортсменка Нина Дервель . Серебряную медаль выиграла шведка Йонна Адлертег.

Ещё одна российская финалистка Ульяна Перебиносова — пятая.

Для Мельниковой это третья медаль соревнований. Ранее она выиграла золото в команде и серебро в опорном прыжке.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания Женщины. Брусья

1. Нина Дервель (Германия) — 14,733. 2. Йонна Адлертег (Швеция) — 14,533. 3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,366… 5. Ульяна Перебиносова (Россия) — 14,166.