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ЧЕ по летним видам спорта-2018. Сборная России лидирует в медальном зачёте
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ЧЕ по летним видам спорта-2018. Сборная России лидирует в медальном зачёте 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Российский стадион
В Глазго и Берлине завершились соревнования пятого медального дня чемпионата Европы по летним видам спорта. Во вторник, 7 августа, было разыграно 24 комплекта наград в плавании, маунтинбайке, велоспорте на треке, синхронном плавании, прыжках в воду и лёгкой атлетике. Россияне завоевали 4 золотые, три серебряные и 3 бронзовые награды. В неофициальном общекомандном медальном зачёте чемпионата сборная России лидирует, имея в активе 42 награды — 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.
Чемпионат Европы по летним видам спорта-2018. Глазго (Великобритания), Берлин (Германия) Общекомандный медальный зачёт. После 5-го дня, 8 августа 1. Россия — 42 медали (20 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых). 2. Великобритания — 36 (14, 11, 11). 3. Италия — 37 (8, 11, 18).
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