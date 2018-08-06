Станислав Поздняков — об отношениях с МОК: «Кризисная страница перевернута»

Президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что во время Олимпиады-2018 комитету удалось наладить взаимодействие с МОК. По его словам, это обстоятельство помогает ему в общении с представителями международной организации.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК временно отстранил ОКР, допустив россиян на Игры в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR) и под нейтральным флагом. После завершения соревнований членство российской организации в международной было восстановлено.

В июле президент МОК Томас Бах сказал, что возглавляемая им организация готова принять Россию обратно и поддержать проводимые в стране реформы по вопросам допинга.

— Не очень верно говорить о том, что мы были какими-то геополитическими противниками с МОК и его руководством. И, кстати, Олимпийскому комитету России в этой критической ситуации удалось не только вернуть свой статус в МОК, но и наладить очень четкое взаимодействие с его структурами и аппаратом, — цитирует «Р-Спорт» Позднякова. — Много вопросов приходилось обсуждать и решать в крайне сжатые сроки и без права на ошибку, была проделана большая, в том числе, дипломатическая работа.

Сегодня нам это очень помогает в текущем взаимодействии. Президент МОК Томас Бах встречался с главой российского государства, мы принимали его здесь, в Олимпийском комитете России. Это, считаю, серьезный знак, что кризисная страница перевернута.