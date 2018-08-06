На Аллее Славы ЦСКА открыли бюст чемпиону Олимпийских игр Марку Раките

На Аллее Славы ЦСКА, расположенной в Хорошёвском районе, состоялась церемония открытия бюста двукратному чемпиону Олимпийских игр по фехтованию на саблях Марку Раките. Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.

«В церемонии открытия приняли участие руководитель ЦСКА, полковник Артем Громов , двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Ишмуратова , двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита и ветераны спорта ЦСКА», — говорится на сайте.

Марк Ракита является двукратным чемпионом Олимпийских игр, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, многократным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР по фехтованию, членом Зала фехтовальной славы России, полковником. (ск)